 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Сахиль Бабаев предупредил допускающих волокиту при установлении инвалидности: Они будут строго наказываться

    Министр провел совещание в Государственной службе медико-социальной экспертизы и реабилитации

    Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев провел совещание в Государственной службе медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве.

    Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью министерства.

    Сахиль Бабаев сказал, что нынешнее положение с присуждением инвалидности нельзя считать удовлетворительным: "Процесс оценки инвалидности должен идти полностью в соответствии с законодательством".

    Он отметил, что допускающие волокиту будут строго наказываться без всяких уступок.

    После совещания министр ознакомился с работой Государственной службы медико-социальной экспертизы и реабилитации и оказываемыми здесь медико-социальными услугами.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi