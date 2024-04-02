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Министр: Отдельные лица занимаются мошенничеством в сфере адресной социальной помощи

Министр: Отдельные лица занимаются мошенничеством в сфере адресной социальной помощи
Социальная защита
2 апреля 2024 г. 13:19
Министр: Отдельные лица занимаются мошенничеством в сфере адресной социальной помощи

В Азербайджане отдельные лица занимаются мошенничеством, предлагая посредничество в процессе назначения адресной социальной помощи.

Как сообщает Report, об этом министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев заявил в эфире DOST TV.

По словам министра, посредники регистрируют фирмы-однодневки, куда берут на работу сотни человек, а потом увольняют их.

"Эти люди занимаются мошенничеством. Министерство проводит постоянный мониторинг для предотвращения случаев назначения адресной государственной социальной помощи через такие временные рабочие места. По нескольким фактам направлены материалы в правоохранительные органы. Призываю граждан не прибегать к помощи посредников для подачи заявки на получение соцпомощи. Они могут сами обратиться непосредственно в структуры министерства или напрямую зарегистрироваться через электронную систему", - сказал С.Бабаев.

Министр отметил, что адресную социальную помощь в стране получают около 300 тыс. человек.

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Версия на азербайджанском языке Sahil Babayev: Ünvanlı sosial yardım məsələsində manipulyasiya etmək istəyənlər var

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