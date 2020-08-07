Сахиль Бабаев: Около 20 тыс. человек отказались от общественных работ

Что касается общественных рабочих мест, в списке много предложений о работе

"Единовременные выплаты были выданы и работникам рабочих мест, которые были закрыты государством".

Как передает Report, об этом на пресс-конференции заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев.

По его словам, никаких изменений в критерии проверки лиц, которые сегодня находятся в списке для получения выплаты, не внесено: "Правила прежние. Что касается общественных рабочих мест, они не связаны только с уборкой. В списке есть много других предложений о работе. Это делается только для социальной поддержки и предусмотрено для малообеспеченных лиц. Несмотря на то, что некоторым было отказано в выплате 190 манатов, поскольку они не подходили под критерий нуждаемости, им была предложена работа, тем не менее, около 20 тыс. (1%) человек отказались от нее.

Для лиц со средним доходом были другие механизмы. Предпринимателям были сделаны определенные уступки. Никто не говорит, что высококвалифицированный специалист привлекается к общественным работам, потому что для каждого их двух слоев подготовлен индивидуальный механизм".

С.Бабаев отметил, что в период пандемии было неизбежно закрытие многих рабочих мест: "Никто не мог гарантировать, что все работники закрывшихся мест найдут работу".