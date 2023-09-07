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Сахиль Бабаев: Полный охват страны услугами DOST за 2-3 года - одна из основных целей

Сахиль Бабаев: Полный охват страны услугами DOST за 2-3 года - одна из основных целей В течение следующих 2-3 лет охват всей страны услугами центров DOST является одной из основных целей.
Социальная защита
7 сентября 2023 г. 11:17
Сахиль Бабаев: Полный охват страны услугами DOST за 2-3 года - одна из основных целей

В течение следующих 2-3 лет охват всей страны услугами центров DOST является одной из основных целей.

Как сообщает Report, об этом министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев заявил во время выступления на международной конференции "DOST 2023: единая платформа для предоставления гибких, инновационных и устойчивых услуг“.

Министр сообщил, что сегодня этими услугами обеспечено 50% населения: "Количество центров невелико. Наша цель - увеличить число центров во всех регионах. Уровень удовлетворенности тех, кто пользуется услугами центра, очень высока".

Министр Бабаев добавил, что концепция DOST также высоко ценится на международном уровне: "Агентство DOST награждено 13 международными наградами и сертификатами, и многие страны заинтересованы в применении практики DOST. В целом, успехи социальных реформ, проведенных в Азербайджане за последние 5 лет, только в прошлом году и за истекший период этого года были отмечены около 40 международными наградами и сертификатами".

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Версия на азербайджанском языке Sahil Babayev: "2-3 il ərzində bütün ölkəni DOST xidmətləri ilə əhatə etmək əsas hədəflərdəndir"

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