Министр труда о времени выдачи единовременных выплат

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"К концу месяца мы доведем ежедневный уровень выдачи гражданам единовременной выплаты до 25-30 тыс. человек. Постараемся к концу месяца или к началу мая завершить процесс выдачи средств 600 тыс. лиц".

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

По его словам, основной вопрос связан с формой получения средств: "При выдаче единовременной выплаты в банках и почтовых отделениях может наблюдаться плотность. Во избежание этого мы постарались урегулировать вопрос через соответствующие государственные структуры. Сегодня основная нагрузка приходится на почтовые отделения".

С.Бабаев считает, что средства будут розданы гражданам не позднее первой недели мая.