Сахиль Бабаев назвал условия получения страховки по безработице

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"Для получения страховки по безработице гражданин не должен уходить с работы по собственному желанию. Он должен остаться без работы не по собственной воле. Это общий принцип страховки. Если гражданин увольняется из-за сокращения или по другой причине, он может получать страховку по безработице, встав на учет в соответствующий орган занятости".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании парламента заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

Министр заявил, что оставшемуся без работы лицу назначается страховка по безработице на 6 месяцев: "Этот период может быть продлен на три месяца. Средняя сумма страховой выплаты в районе 300 манатов. Основная проблема в том, что в большинстве случаев уходящий с работы увольняется по собственному желанию или не встает на учет в центры занятости для получения статуса безработного. Сегодня в центрах занятости на учете находятся всего 201 тыс. человек, из которых только 70 тыс. имеют статус безработного. Остальные имеют статус ищущих работу".

С.Бабаев отметил, что в последующие годы в парламент будут представлены изменения в связи со страхованием по безработице.