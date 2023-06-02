Сахиль Бабаев: Мы нацелены на привлечение квалифицированных специалистов к программам самозанятости

В этом году в Азербайджане планируется привлечь к профессиональной подготовке 20 тыс. безработных.

В этом году в Азербайджане планируется привлечь к профессиональной подготовке 20 тыс. безработных.

Как сообщает Report, об этом министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев заявил на совместном заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству и комитета по труду и социальной политике.

"Наша цель - профессиональная подготовка 30 тысяч человек в год. В частности, мы стремимся к быстрому трудоустройству квалифицированных лиц, а также к привлечению их к программам самозанятости. Но потенциала министерства для этого недостаточно. Поэтому мы также сотрудничаем с частными партнерами. Возможно, потребуются более значительные шаги", - сказал министр.