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Сахиль Бабаев: Мы нацелены на привлечение квалифицированных специалистов к программам самозанятости

Сахиль Бабаев: Мы нацелены на привлечение квалифицированных специалистов к программам самозанятости В этом году в Азербайджане планируется привлечь к профессиональной подготовке 20 тыс. безработных.
Социальная защита
2 июня 2023 г. 15:04
Сахиль Бабаев: Мы нацелены на привлечение квалифицированных специалистов к программам самозанятости

В этом году в Азербайджане планируется привлечь к профессиональной подготовке 20 тыс. безработных.

Как сообщает Report, об этом министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев заявил на совместном заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству и комитета по труду и социальной политике.

"Наша цель - профессиональная подготовка 30 тысяч человек в год. В частности, мы стремимся к быстрому трудоустройству квалифицированных лиц, а также к привлечению их к программам самозанятости. Но потенциала министерства для этого недостаточно. Поэтому мы также сотрудничаем с частными партнерами. Возможно, потребуются более значительные шаги", - сказал министр.

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Версия на английском языке Sahil Babayev: 'We are aimed at attracting qualified specialists to self-employment programs'
Версия на азербайджанском языке Sahil Babayev: "İxtisaslı şəxslərin fərdi məşğulluq proqramlarına cəlb olunmasını hədəfləyirik"

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