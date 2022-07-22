О нас

Сахиль Бабаев: Меры соцподдержки семей шехидов и ветеранов будут расширены

Сахиль Бабаев: Меры соцподдержки семей шехидов и ветеранов будут расширены Согласно распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева, в предстоящий период будут еще больше расширены меры социальной поддержки семей шехидов и участников Отечественной войны.
Социальная защита
22 июля 2022 г. 11:45
Сахиль Бабаев: Меры соцподдержки семей шехидов и ветеранов будут расширены

Согласно распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева, в предстоящий период будут еще больше расширены меры социальной поддержки семей шехидов и участников Отечественной войны.

Как сообщает Report, об этом было заявлено на заседании коллегии в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев сообщил, что в рамках указанных мероприятий уже оказано 193 тыс. услуг более чем 100 тыс. человек.

На заседании было отмечено, что в прошлом году семьям шехидов и инвалидам войны было предоставлено 3 тыс. квартир и частных домов, что в 5 раз больше, чем три года назад. В этом году планируется предоставить семьям шехидов и инвалидам войн еще 1500 квартир и частных домов. В первом полугодии текущего года уже вручены ключи от 600 квартир и частных домов. После 44-дневной Отечественной войны 3600 квартир и частных домов было предоставлено лицам из этих категорий.

В ближайшие два месяца будет предоставлено еще 500 квартир и частных домов. В целом, в соответствии с поручениями главы государства, министерство в ближайшее время обеспечит жильем все семьи шехидов и инвалидов войны, ожидающих своей очереди.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Sahil Babayev: “Şəhid ailələri və qazilərlə bağlı sosial dəstək tədbirləri daha da genişlənəcək”

Самое важное

Состоялась встреча президента Ильхама Алиева и премьер-министра Болгарии Кирила Петкова в расширенном составе
Состоялась встреча президента Ильхама Алиева и премьер-министра Болгарии Кирила Петкова в расширенном составе
21 июля 2022 г. 22:26
Создано юрлицо публичного права Служба восстановления, строительства и управления №1 в Восточно-Зангезурском экономическом районе
Создано юрлицо публичного права "Служба восстановления, строительства и управления №1 в Восточно-Зангезурском экономическом районе
21 июля 2022 г. 17:14
Создается юридическое лицо публичного права ”Служба восстановления, строительства и управления в Карабахском экономическом районе
Создается юридическое лицо публичного права ”Служба восстановления, строительства и управления в Карабахском экономическом районе"
21 июля 2022 г. 17:11
Ровшан Наджаф назначен президентом госнефтекомпании Азербайджана
Ровшан Наджаф назначен президентом госнефтекомпании Азербайджана
21 июля 2022 г. 15:55
Гази Васиф Меликов: Если понадобится, я готов сражаться в первых рядах и вновь преподать врагу урок
ФотоГази Васиф Меликов: Если понадобится, я готов сражаться в первых рядах и вновь преподать врагу урок
21 июля 2022 г. 15:20
Минздрав: Азербайджан на пороге очередной волны коронавируса
Минздрав: Азербайджан на пороге очередной волны коронавируса
20 июля 2022 г. 15:57
Минздрав: Ситуация с коронавирусом в Азербайджане ухудшается
Минздрав: Ситуация с коронавирусом в Азербайджане ухудшается
20 июля 2022 г. 15:19
Разоблачена группа, готовившая поддельные документы для освобождения заключенных
Разоблачена группа, готовившая поддельные документы для освобождения заключенных
20 июля 2022 г. 13:05
Эксперт: Новый меморандум с ЕС свидетельствует о растущей значимости Баку
Эксперт: Новый меморандум с ЕС свидетельствует о растущей значимости Баку
20 июля 2022 г. 12:16
Президент Ильхам Алиев принял участие в ряде мероприятий в Сумгайыте
Президент Ильхам Алиев принял участие в ряде мероприятий в Сумгайыте
20 июля 2022 г. 11:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi