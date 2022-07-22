Сахиль Бабаев: Меры соцподдержки семей шехидов и ветеранов будут расширены

Согласно распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева, в предстоящий период будут еще больше расширены меры социальной поддержки семей шехидов и участников Отечественной войны.

Согласно распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева, в предстоящий период будут еще больше расширены меры социальной поддержки семей шехидов и участников Отечественной войны.

Как сообщает Report, об этом было заявлено на заседании коллегии в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев сообщил, что в рамках указанных мероприятий уже оказано 193 тыс. услуг более чем 100 тыс. человек.

На заседании было отмечено, что в прошлом году семьям шехидов и инвалидам войны было предоставлено 3 тыс. квартир и частных домов, что в 5 раз больше, чем три года назад. В этом году планируется предоставить семьям шехидов и инвалидам войн еще 1500 квартир и частных домов. В первом полугодии текущего года уже вручены ключи от 600 квартир и частных домов. После 44-дневной Отечественной войны 3600 квартир и частных домов было предоставлено лицам из этих категорий.

В ближайшие два месяца будет предоставлено еще 500 квартир и частных домов. В целом, в соответствии с поручениями главы государства, министерство в ближайшее время обеспечит жильем все семьи шехидов и инвалидов войны, ожидающих своей очереди.