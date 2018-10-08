Сахиль Бабаев: Из госбюджета выделено 58 млн манатов на единовременные выплаты наследникам военнослужащих-шехидов

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Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ "В этом году из госбюджета выделено 58 млн манатов на единовременные выплаты наследникам военнослужащих-шехидов".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

"Вполне возможно, что у одного шехида может быть несколько наследников. Данный вопрос будет решаться нотариальными органами. Для этого с завтрашнего дня лица данной категории должны обратиться к нотариусам. В течение трех дней информация будет передана из нотариальных органов в министерство. В соответствии с этим, собранную информацию раз в месяц министерство труда и социальной защиты населения будет направлять в министерство финансов для осуществления выплаты", - сказал министр.

Отметим, что указом главы государства "О дополнительных мерах по улучшению социальной защиты членов семей военнослужащих, погибших за территориальную целостность Азербайджанской Республики и пропавших без вести во время военных операций", наследникам семей шехидов из указанной категории будет предоставлена единовременная выплата в размере 11.000 манатов.