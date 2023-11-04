Сахиль Бабаев: Уволившиеся по собственному желанию граждане не должны получать страховые выплаты

Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев назвал нецелесообразным осуществление страховых выплат по безработице гражданам, которые увольняются с работы по собственному желанию.

Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев назвал нецелесообразным осуществление страховых выплат по безработице гражданам, которые увольняются с работы по собственному желанию.

Как сообщает Report, об этом министр сказал на обсуждениях в парламенте законопроекта "О государственном бюджете на 2024 год".

"Реальность такова - страхование по безработице охватывает всех, кто потерял рабочее место, за исключением граждан, ушедших с работы по собственному желанию. Нецелесообразно осуществлять выплаты лицам, уволившимся по собственному желанию", - сказал он.