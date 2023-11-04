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Сахиль Бабаев: Уволившиеся по собственному желанию граждане не должны получать страховые выплаты

Сахиль Бабаев: Уволившиеся по собственному желанию граждане не должны получать страховые выплаты Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев назвал нецелесообразным осуществление страховых выплат по безработице гражданам, которые увольняются с работы по собственному желанию.
Социальная защита
4 ноября 2023 г. 17:18
Сахиль Бабаев: Уволившиеся по собственному желанию граждане не должны получать страховые выплаты

Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев назвал нецелесообразным осуществление страховых выплат по безработице гражданам, которые увольняются с работы по собственному желанию.

Как сообщает Report, об этом министр сказал на обсуждениях в парламенте законопроекта "О государственном бюджете на 2024 год".

"Реальность такова - страхование по безработице охватывает всех, кто потерял рабочее место, за исключением граждан, ушедших с работы по собственному желанию. Нецелесообразно осуществлять выплаты лицам, уволившимся по собственному желанию", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Sahil Babayev: "Öz arzusu ilə işdən çıxana sığorta ödənişi vermək olmaz"

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