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​​​​​​​Сахиль Бабаев: Фонд заработной платы в Азербайджане составляет менее 20% от ВВП

​​​​​​​Сахиль Бабаев: Фонд заработной платы в Азербайджане составляет менее 20% от ВВП Сегодня фонд заработной платы в Азербайджане составляет менее 20% от валового внутреннего продукта (ВВП).
Социальная защита
4 ноября 2023 г. 16:07
​​​​​​​Сахиль Бабаев: Фонд заработной платы в Азербайджане составляет менее 20% от ВВП

Сегодня фонд заработной платы в Азербайджане составляет менее 20% от валового внутреннего продукта (ВВП).

Как сообщает Report, об этом министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев сказал в ходе обсуждений в Милли Меджлисе законопроекта "О государственном бюджете на 2024 год".

По словам министра, для динамичного развития социального страхования и пенсионной системы доля этого фонда в ВВП должна составлять не менее 28%.

"Административные и стимулирующие меры, реализованные нами совместно с профильными ведомствами, позволили за последние 5 лет увеличить фонд оплаты труда в 2,7 раза, а медианную зарплату - в 2,5 раза", - сказал Бабаев.

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Версия на азербайджанском языке Sahil Babayev: "Azərbaycanda əməkhaqqı fondu ÜDM-in 20 %-dən azdır"

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