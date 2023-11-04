​​​​​​​Сахиль Бабаев: Фонд заработной платы в Азербайджане составляет менее 20% от ВВП

Сегодня фонд заработной платы в Азербайджане составляет менее 20% от валового внутреннего продукта (ВВП).

Сегодня фонд заработной платы в Азербайджане составляет менее 20% от валового внутреннего продукта (ВВП).

Как сообщает Report, об этом министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев сказал в ходе обсуждений в Милли Меджлисе законопроекта "О государственном бюджете на 2024 год".

По словам министра, для динамичного развития социального страхования и пенсионной системы доля этого фонда в ВВП должна составлять не менее 28%.

"Административные и стимулирующие меры, реализованные нами совместно с профильными ведомствами, позволили за последние 5 лет увеличить фонд оплаты труда в 2,7 раза, а медианную зарплату - в 2,5 раза", - сказал Бабаев.