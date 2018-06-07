Сахиль Бабаев: Для обеспечения прозрачности на рынке труда необходимы серьезные реформы

© Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Sahil Babayev

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев провел собрание с целью обсуждения деятельности Государственной службы трудовой инспекции при министерстве, вопросов усовершенствования системы госнадзора за выполнением трудового законодательства, предстоящих задач в данной сфере.

Об этом Report сообщили в министерстве.

Министр отметил важность усиления контроля над следованием законодательству на рынке труда, принципами обеспечения прав работников. Он отметил, что деятельность Государственной службы трудовой инспекции в данной сфере в настоящее время не на требуемом уровне.

По словам министра, для обеспечения прозрачности на рынке труда необходимы серьезные реформы.

С.Бабаев отметил социально-экономическую значимость устранения неофициальной занятости. Он отметил, что Государственная служба трудовой инспекции должна внести свой ценный вклад в социально-экономическое развитие страны, добившись конкретных результатов в исполнении утвержденного распоряжением главы государства от 9 октября 2017 года "Плана мероприятий по предотвращению неофициальной занятости в АР", целенаправленными мерами добиться легализации неофициальных трудовых отношений.