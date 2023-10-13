Сахиль Бабаев: Безработица среди молодежи выше, и это характерно для всех стран мира

Безработица среди молодежи выше, и это характерно для всех стран мира. То есть безработица среди молодежи всегда будет превышать общую безработицу в стране, и это вполне закономерно.

Безработица среди молодежи выше, и это характерно для всех стран мира. То есть, безработица среди молодежи всегда будет превышать общую безработицу в стране, и это вполне закономерно.

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на научно-практической конференции, состоявшейся в комитете Милли Меджлиса по труду и социальной политике.

Министр отметил, что во всем мире молодежи сложней найти работу: "Действительно, для этого нужны программы, и мы работаем над многими программами и проектами".