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Сахиль Бабаев: Безработица среди молодежи выше, и это характерно для всех стран мира

Сахиль Бабаев: Безработица среди молодежи выше, и это характерно для всех стран мира Безработица среди молодежи выше, и это характерно для всех стран мира. То есть безработица среди молодежи всегда будет превышать общую безработицу в стране, и это вполне закономерно.
Социальная защита
13 октября 2023 г. 14:16
Сахиль Бабаев: Безработица среди молодежи выше, и это характерно для всех стран мира

Безработица среди молодежи выше, и это характерно для всех стран мира. То есть, безработица среди молодежи всегда будет превышать общую безработицу в стране, и это вполне закономерно.

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на научно-практической конференции, состоявшейся в комитете Милли Меджлиса по труду и социальной политике.

Министр отметил, что во всем мире молодежи сложней найти работу: "Действительно, для этого нужны программы, и мы работаем над многими программами и проектами".

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Версия на азербайджанском языке Sahil Babayev: "Gənclər arasındakı işsizliyin ümumi göstəricidən artıq olması təbii haldır"

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