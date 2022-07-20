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Сахиль Бабаев: 200 ветеранов войны обеспечены самыми современными протезами

Сахиль Бабаев: 200 ветеранов войны обеспечены самыми современными протезами "Только за прошедший период реабилитационными центрами Министерства труда и социальной защиты населения услуги социально-психологической поддержки и реабилитации были оказаны 11 тысячам участников Отечественной войны".
Социальная защита
20 июля 2022 г. 10:32
Сахиль Бабаев: 200 ветеранов войны обеспечены самыми современными протезами

"Только за прошедший период реабилитационными центрами Министерства труда и социальной защиты населения услуги социально-психологической поддержки и реабилитации были оказаны 11 тысячам участников Отечественной войны".

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев.

Министр отметил, что 200 ветеранов войны были обеспечены самыми современными электронными полнофункциональными протезами 4-го поколения: "За прошедший период инвалидам войны было предоставлено 21 тыс. средств реабилитации".

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Версия на азербайджанском языке Sahil Babayev: "Postmüharibə dövründə qazilərimizin reabilitasiyasına ciddi önəm verilib"

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