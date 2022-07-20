Сахиль Бабаев: 200 ветеранов войны обеспечены самыми современными протезами

"Только за прошедший период реабилитационными центрами Министерства труда и социальной защиты населения услуги социально-психологической поддержки и реабилитации были оказаны 11 тысячам участников Отечественной войны".

"Только за прошедший период реабилитационными центрами Министерства труда и социальной защиты населения услуги социально-психологической поддержки и реабилитации были оказаны 11 тысячам участников Отечественной войны".

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев.

Министр отметил, что 200 ветеранов войны были обеспечены самыми современными электронными полнофункциональными протезами 4-го поколения: "За прошедший период инвалидам войны было предоставлено 21 тыс. средств реабилитации".