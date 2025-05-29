О нас

Садиг Алиев: В Азербайджане за год активными мерами занятости охвачено около 400 тыс. человек

Садиг Алиев: В Азербайджане за год активными мерами занятости охвачено около 400 тыс. человек Садиг Алиев: В Азербайджане за год активными мерами занятости охвачено около 400 тыс. человек
Социальная защита
29 мая 2025 г. 13:36
Садиг Алиев: В Азербайджане за год активными мерами занятости охвачено около 400 тыс. человек

В Азербайджане около 400 тыс. граждан были охвачены активными мерами занятости в 2024 году, тогда как это показатель составлял 150 тыс. человек в 2015–2020 гг.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Государственного агентства занятости Садиг Алиев на международной конференции в Баку.

По его словам, рост показателей связан с внедрением цифровых решений и повышением гибкости социальных услуг.

"За минувшие восемь лет трудоустроены около 2 млн человек. В ближайшие три года особое внимание будет уделено программам самозанятости в рамках "Великого возвращения", - добавил Алиев.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Sadig Aliyev: About 400,000 people were provided with jobs in Azerbaijan in 2024
Версия на азербайджанском языке Sadiq Əliyev: Ötən il təxminən 400 min nəfər işlə təmin edilib

Самое читаемое

Заур Фатизаде: Замечания и рекомендации по риску ОД/ФТ в аудиторских отчетах должны быть стандартизированы
Заур Фатизаде: Замечания и рекомендации по риску ОД/ФТ в аудиторских отчетах должны быть стандартизированы
23 мая 2025 г. 11:08
В Баку прошло очередное судебное заседание по делу обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана
ФотоВ Баку прошло очередное судебное заседание по делу обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана
26 мая 2025 г. 21:47
Президенту Бразилии диагностировали лабиринтит
Президенту Бразилии диагностировали лабиринтит
27 мая 2025 г. 06:37
В Южной Корее нашли тела четырех человек, находившихся в самолете при крушении
В Южной Корее нашли тела четырех человек, находившихся в самолете при крушении
29 мая 2025 г. 14:03
СМИ: Трамп и Рубио проводят глубокую реорганизацию Совета нацбезопасности США
СМИ: Трамп и Рубио проводят глубокую реорганизацию Совета нацбезопасности США
24 мая 2025 г. 08:56
Азербайджанские триатлонисты успешно выступили на Открытом чемпионате Узбекистана
ФотоАзербайджанские триатлонисты успешно выступили на Открытом чемпионате Узбекистана
25 мая 2025 г. 20:31
В Баку на улице Эльшана Сулейманова полностью ограничат движение транспорта
В Баку на улице Эльшана Сулейманова полностью ограничат движение транспорта
23 мая 2025 г. 16:17
Черногория разгромила Коста-Рику на чемпионате мира по мини-футболу в Баку
ФотоЧерногория разгромила Коста-Рику на чемпионате мира по мини-футболу в Баку
24 мая 2025 г. 20:38
ИСЕСКО: В ряде западных стран люди не знают, что такое ислам и Коран
ИСЕСКО: В ряде западных стран люди не знают, что такое ислам и Коран
26 мая 2025 г. 11:39
Мерц: США, ФРГ, Британия, Франция сняли ограничения на дальнобойное оружие для Украины
Мерц: США, ФРГ, Британия, Франция сняли ограничения на дальнобойное оружие для Украины
26 мая 2025 г. 16:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi