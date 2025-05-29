Садиг Алиев: В Азербайджане за год активными мерами занятости охвачено около 400 тыс. человек

Садиг Алиев: В Азербайджане за год активными мерами занятости охвачено около 400 тыс. человек

В Азербайджане около 400 тыс. граждан были охвачены активными мерами занятости в 2024 году, тогда как это показатель составлял 150 тыс. человек в 2015–2020 гг.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Государственного агентства занятости Садиг Алиев на международной конференции в Баку.

По его словам, рост показателей связан с внедрением цифровых решений и повышением гибкости социальных услуг.

"За минувшие восемь лет трудоустроены около 2 млн человек. В ближайшие три года особое внимание будет уделено программам самозанятости в рамках "Великого возвращения", - добавил Алиев.