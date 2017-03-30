Сабирабадский центр ASAN xidmət не будет работать два дня

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Сабирабадский центр ASAN xidmət не будет работать в течение двух дней.

Об этом Report сообщили из отдела информационного обеспечения Госагентства по услугам гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики.

Согласно информации, в связи с профилактическими мероприятиями 1-2 апреля центр не будет оказывать услуги.

А с 3 апреля граждане смогут вновь обратиться в центр и воспользоваться соответствующими услугами.

Отметим, что в будни Сабирабадский центр ASAN xidmət действует с 09:00 до 19:00, а в воскресные дни – с 09:00 до 16:00 (без обеденного перерыва).