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    Сабирабадский центр ASAN xidmət не будет работать два дня

    Причина связана с профилактическими мероприятиями

    Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Сабирабадский центр ASAN xidmət не будет работать в течение двух дней.

    Об этом Report сообщили из отдела информационного обеспечения Госагентства по услугам гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики.

    Согласно информации, в связи с профилактическими мероприятиями 1-2 апреля центр не будет оказывать услуги.

    А с 3 апреля граждане смогут вновь обратиться в центр и воспользоваться соответствующими услугами. 

    Отметим, что в будни Сабирабадский центр ASAN xidmət действует с 09:00 до 19:00, а в воскресные дни – с 09:00 до 16:00 (без обеденного перерыва). 

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