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Сабина Алиева призвала раньше начинать отопительный сезон в общеобразовательных учреждениях

Сабина Алиева призвала раньше начинать отопительный сезон в общеобразовательных учреждениях Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева предложила раньше начинать отопительный сезон в общеобразовательных учреждениях.
Социальная защита
19 ноября 2024 г. 15:27
Сабина Алиева призвала раньше начинать отопительный сезон в общеобразовательных учреждениях

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева предложила раньше начинать отопительный сезон в общеобразовательных учреждениях.

Как сообщает Report, с таким предложением омбудсмен выступила в парламенте в ходе обсуждений проекта госбюджета на 2025 год.

Алиева отметила, что холода наступают раньше в ряде регионов, в связи с чем учащиеся школ и дошкольных учреждений начинают чаще болеть и пропускать занятия.

"Необходимо выделить дополнительные средства на отопление школ в зимний период. Переход на зимний и летний режим отопления должен осуществляться не по фиксированному графику, а в зависимости от фактической температуры воздуха", - сказала она.

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