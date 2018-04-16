Сабаильская ИВ: Шести семьям, дома которых разрушились в результате оползня на Баилово, выплатят 347 600 манатов

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ В общей сложности 6 семьям, дома которых разрушились в результате оползня на Баиловском склоне, будет выплачена разовая материальная помощь в размере 347 600 манатов.

Как сообщил в заявлении Report заместитель заведующего отделом общественно-политических и гуманитарных вопросов Аппарата главы ИВ Сабаильского района Исрафил Керимов, в связи с этим Кабмин издал решение.

По его словам, согласно документу, принято решение о выплате в общей сложности разовой материальной помощи в размере 347 600 манатов, в том числе 1500 манатов за непригодные для эксплуатации предметы быта и 700 манатов за каждый квадратный метр 2 частично разрушившихся в результате произошедшего 10 февраля оползня на территории Джанубдере на Баиловском склоне Сабаильского района частных жилых домов общей площадью 182 кв. метра и 4 полностью разрушившихся частных домов общей площадью 306 кв. метров.

Он добавил, что средства будут перечислены на открытые банковские счета глав семей: "Исполнительной власти поручено в течение 3 дней перечислить деньги на счета и обеспечить полный снос 6 жилых домов. По итогам Исполнительная власть представит отчет".