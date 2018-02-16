Сабаильская ИВ: 98 переселенным из оползневой зоны на Баилово семьям выплатят арендную плату, а оставшимся без крова - компенсацию

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Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ "В связи с оползнем на территории жилого массива на Баилово Кабмин Азербайджана подписал соответствующее распоряжение. Согласно распоряжению, в целях оплаты в течение 11 месяцев за аренду жилья 98 семей, переселенных с оползневой территории на Баиловском склоне, Исполнительной власти Сабаильского района выделены соответствующие средства из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год резервного фонда".

Об этом в заявлении Report сказал завотделом общественно-политических и гуманитарных вопросов Аппарата главы ИВ Сабаильского района Исрафиль Керимов.

По его словам, Сабаильской ИВ поручено обеспечить выплату этих средств семьям через банк: "Сабаильской ИВ были рассмотрены документы 98 семей и в результате совместных проверок сотрудников Сабаильской ИВ и министерства экологии и природных ресурсов выяснилось, что эти дома находятся в опасной оползневой зоне".

И.Керимов заявил, что, согласно распоряжению, Сабаильской районной ИВ и министерству по чрезвычайным ситуациям поручено подсчитать и в течение 10-ти дней представить в Кабмин сумму средств, необходимых для выплаты компенсации владельцам 4 частных домов, полностью разрушившихся в результате произошедшего 10 февраля оползня: "В ходе расследований выяснилось, что оставшиеся под грудой земли 4 дома были незаконно построены в 90-х годах прошлого века и не имеют никаких документов. Тем не менее, ставя интересы граждан превыше всего, наше государство решило обеспечить их средствами для аренды жилья".