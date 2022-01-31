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С завтрашнего дня запись на допуск к оценке инвалидности будет осуществляться онлайн

С завтрашнего дня запись на допуск к оценке инвалидности будет осуществляться онлайн С 1 февраля в Государственном агентстве медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения прием граждан по вопросам оценки инвалидности будет проводиться только онлайн или через Whatsapp.
Социальная защита
31 января 2022 г. 19:14
С завтрашнего дня запись на допуск к оценке инвалидности будет осуществляться онлайн

С 1 февраля в Государственном агентстве медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения запись на допуск к оценке инвалидности будет осуществляться онлайн.

Как сообщили Report в министерстве, целью является предотвращение распространения вируса COVID-19 и защита лиц с инвалидностью от этой инфекции, а также предоставление гражданам более комфортных возможностей для обращения в Агентство по вопросам приема.

Граждане, желающие быть принятыми в агентстве в очной форме, могут записаться в очередь по ссылке www.dtsera.az или отправив свои персональные данные по Whatsаpp на номер (+994) 99 819 19 23.

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