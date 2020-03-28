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С завтрашнего дня центры "ASAN хидмет" будут работать в особом режиме

С завтрашнего дня центры "ASAN хидмет" будут работать в особом режиме

С 29 марта деятельность центров "ASAN хидмет" и "ASAN Kommunal", находящихся в подчинении Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана, продолжится в особом режиме.

Как сообщили Report в Госагентстве, в этот период заявки на оказание услуг будут приниматься посредством колл-центра 108. 

Если будет определена необходимость запрашиваемой услуги, то обращение направят в соответствующий центр "ASAN хидмет" или же предоставят мобильные услуги. Центры, оказывающие услуги гражданам, и сотрудники, оказывающие мобильные услуги, будут обеспечены тепловизорами и соответствующими гигиеническими средствами.

Граждане, заведомо проинформированные о готовности документов, смогут обратиться в центры и получить свои документы.

Кроме того, гражданам рекомендуется воспользоваться электронными услугами на портале "Электронное правительство" (https://www.e-gov.az).

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