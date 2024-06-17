С января по июнь люди с ограниченными возможностями получили более 50 тыс. средств реабилитации

12:04

В январе-мае этого года Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения предоставило 50,8 тыс. средств реабилитации лицам с ограниченными возможностями.

Об этом Report сообщили в Минздраве.

Согласно информации, было предоставлено 4,1 тыс. инвалидных колясок (в том числе 139 моторизованных), 993 протеза для нижних и верхних конечностей, а также 1,2 тыс. слуховых аппаратов и столько же костылей.

Также нуждающиеся в этих средствах получили 3,7 тыс. пар протезов и ортопедической обуви, 37 корсетов и др. средства реабилитации.

Всего за 5 месяцев этого года средствами реабилитации было обеспечено 6,9 тыс. человек с ограниченными возможностями.