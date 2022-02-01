С сегодняшнего дня запись на допуск к оценке инвалидности будет осуществляться онлайн

С 1 февраля в Государственном агентстве медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения запись на допуск к оценке инвалидности будет осуществляться онлайн.

С 1 февраля в Государственном агентстве медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения запись на допуск к оценке инвалидности будет осуществляться онлайн.

Как сообщили Report в министерстве, целью является предотвращение распространения вируса COVID-19 и защита лиц с инвалидностью от этой инфекции, а также предоставление гражданам более комфортных возможностей для обращения в Агентство по вопросам приема.

Граждане, желающие быть принятыми в агентстве в очной форме, могут записаться в очередь по ссылке www.dtsera.az или отправив свои персональные данные по Whatsаpp на номер (+994) 99 819 19 23.