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С сегодняшнего дня запись на допуск к оценке инвалидности будет осуществляться онлайн

С сегодняшнего дня запись на допуск к оценке инвалидности будет осуществляться онлайн С 1 февраля в Государственном агентстве медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения запись на допуск к оценке инвалидности будет осуществляться онлайн.
Социальная защита
1 февраля 2022 г. 00:00
С сегодняшнего дня запись на допуск к оценке инвалидности будет осуществляться онлайн

С 1 февраля в Государственном агентстве медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения запись на допуск к оценке инвалидности будет осуществляться онлайн.

Как сообщили Report в министерстве, целью является предотвращение распространения вируса COVID-19 и защита лиц с инвалидностью от этой инфекции, а также предоставление гражданам более комфортных возможностей для обращения в Агентство по вопросам приема.

Граждане, желающие быть принятыми в агентстве в очной форме, могут записаться в очередь по ссылке www.dtsera.az или отправив свои персональные данные по Whatsаpp на номер (+994) 99 819 19 23.

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