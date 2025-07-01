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С сегодняшнего дня пенсионный возраст для женщин в Азербайджане составляет 64 года и 6 месяцев

С сегодняшнего дня пенсионный возраст для женщин в Азербайджане составляет 64 года и 6 месяцев С 1 июля 2025 года пенсионный возраст для женщин в Азербайджане составит 64 года и 6 месяцев.
Социальная защита
1 июля 2025 г. 00:00
С сегодняшнего дня пенсионный возраст для женщин в Азербайджане составляет 64 года и 6 месяцев

С 1 июля 2025 года пенсионный возраст для женщин в Азербайджане составит 64 года и 6 месяцев.

Как передает Report, в последний раз пенсионный возраст для женщин был повышен на 6 месяцев 1 июля 2024 года, и с этого времени он составляет 64 года.

В настоящее время пенсионный возраст для мужчин составляет 65 лет.

Напомним, в соответствии со статьёй 7 Закона Азербайджанской Республики «О трудовых пенсиях», пенсионный возраст для мужчин повышался с 1 июля 2017 года по 1 июля 2021 года, а для женщин — с 1 июля 2017 года до 1 июля 2027 года ежегодно на 6 месяцев.

Согласно той же статье, право на пенсию по возрасту имеют лица, достигшие пенсионного возраста, если накопленный на их индивидуальном страховом счёте пенсионный капитал обеспечивает пенсию не ниже установленного минимального размера. В противном случае необходим как минимум 25-летний страховой стаж (за исключением лиц, которым трудовая пенсия по возрасту была назначена до 1 июля 2017 года).

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Версия на азербайджанском языке Bu gündən Azərbaycanda qadınlar üzrə pensiya yaşı 64 il 6 ay olacaq

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