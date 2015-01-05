​С сегодняшнего дня начинает функционировать еще один центр службы “ASAN xidmət”

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня начинает функционировать центр “ASAN xidmət” в Сабирабаде, который находится в подчинении Государственного Агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики.

Об этом Report сообщили в пресс-службе агентства. Сабирабадский центр “ASAN xidmət” оказывает услуги населению Сабирабадского, Саатлинского, Имишлинского, Кюрдамирского, Гаджикабульского, Ширванского, Сальянского и Бейлаганского районов, в целом около 900 000 человек.

В настоящее время действуют 7 центров “ASAN xidmət”. Из них 4 находятся в Баку, а три, функционируют как региональные центры в Сумгаите, Гяндже и Сабирабаде.

Информацию о деятельности центров “ASAN xidmət” можно получить, позвонив в службу 108.