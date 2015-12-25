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    ​С сегодняшнего дня на бульваре будут действовать Деды Морозы и Снегурочки

    28 декабря для детей аттракционы будут бесплатными

    Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ В Национальном приморском парке украшено 10 елок. С сегодняшнего дня у каждой елки будут Деды Морозы и Снегурочки.

    Об этом Report сообщил замначальника Приморского бульвара Назим Меджидов.

    По его словам, с 28 декабря с 10:00 до 13:00 на территории бульвара все аттракционы и карусели будут действовать бесплатно. Акция предусмотрена для детей до 15-ти лет.

    По словам Н.Меджидова, 31 декабря по случаю Нового года на бульваре будет фейерверк.

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