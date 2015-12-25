​С сегодняшнего дня на бульваре будут действовать Деды Морозы и Снегурочки

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ В Национальном приморском парке украшено 10 елок. С сегодняшнего дня у каждой елки будут Деды Морозы и Снегурочки.

Об этом Report сообщил замначальника Приморского бульвара Назим Меджидов.

По его словам, с 28 декабря с 10:00 до 13:00 на территории бульвара все аттракционы и карусели будут действовать бесплатно. Акция предусмотрена для детей до 15-ти лет.

По словам Н.Меджидова, 31 декабря по случаю Нового года на бульваре будет фейерверк.