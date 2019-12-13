 Наверх

С предпринимателями EuroHome обсужден вопрос выплаты компенсаций

С предпринимателями EuroHome обсужден вопрос выплаты компенсаций

Глава Исполнительной власти Бинагадинского района столицы Азербайджана Эльхан Аллахвердиев вместе с руководителем рынка строительных материалов EuroHome вновь встретился с предпринимателями, которые понесли финансовые потери в результате пожара.

Как передает Report, предпринимателям была предоставлена информация о проводимых расследованиях в связи с определением размера ущерба. Было отмечено, что ведется соответствующая работа и обсуждаются условия выплаты компенсаций.

Отметим, что пожар на рынке стройматериалов EuroHome в Бинагадинском районе столицы охватил территорию площадью 21 тыс. кв.м. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!