С предпринимателями EuroHome обсужден вопрос выплаты компенсаций

Глава Исполнительной власти Бинагадинского района столицы Азербайджана Эльхан Аллахвердиев вместе с руководителем рынка строительных материалов EuroHome вновь встретился с предпринимателями, которые понесли финансовые потери в результате пожара.

Как передает Report, предпринимателям была предоставлена информация о проводимых расследованиях в связи с определением размера ущерба. Было отмечено, что ведется соответствующая работа и обсуждаются условия выплаты компенсаций.

Отметим, что пожар на рынке стройматериалов EuroHome в Бинагадинском районе столицы охватил территорию площадью 21 тыс. кв.м.