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В Азербайджане повысят пенсии с нового года

В Азербайджане повысят пенсии с нового года С Нового года в Азербайджане будут повышены все виды пенсий
Социальная защита
28 сентября 2022 г. 10:58
В Азербайджане повысят пенсии с нового года

Со следующего года в Азербайджане будут повышены все виды пенсий.

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Согласно проекту изменений в закон “О трудовых пенсиях”, подготовленному министерством, с 1 января 2023 года будет применяться механизм индексации и повышения всех видов пенсий.

С учетом дополнительной помощи в размере 10% трудовым пенсионерам, получающим надбавки за выслугу лет, а также 200 манатов материальной помощи, выплачиваемой в течение года прочим пенсионерам, итоговые суммы пенсий будут проиндексированы в соответствии с ежегодным темпом роста среднемесячной заработной платы.

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