С начала года в Азербайджане родились 2630 близнецов и 117 тройняшек

С начала года в Азербайджане родились 2630 близнецов, 117 - тройняшек, 8 - четверняшек.

С начала года в Азербайджане родились 2630 близнецов, 117 - тройняшек, 8 - четверняшек.

Об этом Report сообщили в Госкомстате.

Было отмечено, что в январе-сентябре текущего года районными (городскими) регистрационными отделами министерства юстиции по стране было зарегистрировано 93 612 новорожденных, и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года этот показатель увеличился с 11,1 до 12,4 на 1000 человек населения.

Среди рожденных детей удельный вес мальчиков составил 52,8%, а удельный вес девочек - 47,2%.