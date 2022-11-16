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С начала года в Азербайджане родились 2630 близнецов и 117 тройняшек

С начала года в Азербайджане родились 2630 близнецов и 117 тройняшек С начала года в Азербайджане родились 2630 близнецов, 117 - тройняшек, 8 - четверняшек.
Социальная защита
16 ноября 2022 г. 13:44
С начала года в Азербайджане родились 2630 близнецов и 117 тройняшек

С начала года в Азербайджане родились 2630 близнецов, 117 - тройняшек, 8 - четверняшек.

Об этом Report сообщили в Госкомстате.

Было отмечено, что в январе-сентябре текущего года районными (городскими) регистрационными отделами министерства юстиции по стране было зарегистрировано 93 612 новорожденных, и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года этот показатель увеличился с 11,1 до 12,4 на 1000 человек населения.

Среди рожденных детей удельный вес мальчиков составил 52,8%, а удельный вес девочек - 47,2%.

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Версия на английском языке Azerbaijan records 2,630 twins, 117 triplets, and 8 quadruplets this year
Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycanda 2630 əkiz, 117 üçəm, 8 dördəm doğulub

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