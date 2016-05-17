С начала года население Азербайджана выросло на 25 тыс. человек

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ С начала года население страны выросло на 24.9 тыс. человек или 0,3 процента и по состоянию на 1 апреля составило 9730,5 тыс. человек.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, плотность населения на 1 квадратный километр составила 112 человек.

53,1 процента населения являются городскими жителями, а 46,9 процентов проживают в сельской местности. 49,8 процентов населения составляют мужчины, а 50,2 процента - женщины. В настоящее время в среднем на 1000 мужчин приходится 1007 женщин.