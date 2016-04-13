Руководитель отдела регистрации предупреждает лиц, вступающих в брак без брачного контракта

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ "В 2014 году органами государственной регистрации заключения брака по республике зарегистрировано 85 747 браков, 12 290 разводов. А в прошлом году зарегистрировано 68 985 браков, 12 886 разводов".

Как сообщает Report, об этом заявила руководитель отдела регистрации Наримановского района Саадат Исмаилова на прошедшем в Милли Меджлисе круглом столе на тему "Наши традиции в формировании института семьи".

По ее словам, статистика разводов в очередной раз выявила важность вступления в официальный брак: "Известно, что лица, находящиеся в религиозном браке, при разводе сталкиваются с серьезными проблемами в правовой плоскости. При разделе имущества возникают проблемы, разногласия, что приводит к судебным разбирательствам".

С.Исмаилова отметила, что вступление в официальный брак также представляет важное значение с точки зрения планирования семейных отношений, уточнения всех щепетильных моментов. Поэтому, вступая в официальный брак, нужно также подумать о заключении брачного контракта.

"Иногда в Азербайджане придерживаются мнения, что оформление брака или же брачного контракта якобы означает недоверие к будущей семье и пр. В действительности, к данному вопросу нужно относиться с другой призмы. В некоторых случаях создаются проблемы при желании невесты быть прописанной в доме супруга и получить право на собственность. Некоторые считают, что заключение брачного контракта чуждо менталитету. Однако из-за этого при разводе приходится месяцами обивать пороги судов", - добавила С.Исмаилова.

Она напомнила, что нередко вступлению в брак мешает несовершеннолетие одного из супругов.