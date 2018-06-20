Ровшан Рзаев: Работы по улучшению социального состояния вынужденных переселенцев будут продолжены и впредь

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Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ "Возвращение населения Джоджуг Марджанлы в свое село увеличивает надежду на то, что все вынужденные переселенцы вернутся на свои земли".

Как сообщает Report, об этом на мероприятии, посвященном Всемирному дню беженцев, заявил председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев.

По его словам, образование и занятость разместившихся в Азербайджане вынужденных переселенцев постоянно находятся в центре внимания правительства: "Работы по улучшению социального состояния вынужденных переселенцев будут продолжены и впредь".

Р.Рзаев отметил о необходимости выполнения резолюций Совбеза ООН: "Верю, что мы восстановим территориальную целостность Азербайджана, доведя до мира наш правый голос".