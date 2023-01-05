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Рост минимального размера пенсии повлияет на минимальный пенсионный капитал

Рост минимального размера пенсии повлияет на минимальный пенсионный капитал О дополнительных мерах по улучшению социального благосостояния населения
Социальная защита
5 января 2023 г. 17:38
Рост минимального размера пенсии повлияет на минимальный пенсионный капитал

Увеличение минимальной суммы трудовой пенсии с 240 до 280 манатов также повлияет на минимальный пенсионный капитал.

Об этом Report заявил заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Алиев.

Пенсионный капитал, позволяющий получать пенсию не ниже минимального размера трудовой пенсии (в настоящее время составляет 240 манатов), определяется умножением этой суммы на 144.

Согласно новому распоряжению о дополнительных мерах по улучшению социального благосостояния населения, размер минимальной пенсии будет доведен до 280 манатов, увеличатся пособия и стипендии. В связи с этим Кабинет министров в десятидневный срок подготовит и представит главе государства свои предложения. Таким образом, минимальный размер ежемесячной пенсии будет увеличен на 16,7 процента - с 240 до 280 манатов. Это увеличение коснется почти 100 тысяч пенсионеров.

Отметим, что в 2022 году минимальный пенсионный капитал был увеличен и составил 34 560 манатов. До этого эта цифра составляла 28 800 манатов.

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Версия на азербайджанском языке Pensiyanın artırılması nəticəsində pensiya kapitalının minimum məbləği də artır

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