11-летняя юная мама помещена в приют

Подвергшаяся насилию со стороны отчима и родившая ребенка 11-летняя девочка помещена в государственный приют при Агентстве социальных услуг.

Подвергшаяся насилию со стороны отчима и родившая ребенка 11-летняя девочка помещена в государственный приют при Агентстве социальных услуг.

Об этом заявил руководитель пресс-службы агентства Мурад Гашимов в ответ на запрос Report.

Он отметил, что данное решение принято после оценки психологом психосоциального состояния ребенка: "Реабилитация ребенка в учреждении будет осуществляться квалифицированными специалистами. Социальная реабилитация ребенка будет осуществляться в рамках взаимодействия с соответствующими государственными структурами. Мать девочки также помещена в приют агентства, где получает социально-психологическую помощь".

Отметим, что житель Имишлинского района 1978 г.р. обвиняется в изнасиловании своей 11-летней падчерицы. Решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 4 месяца. В настоящее время расследование продолжается.