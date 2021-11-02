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11-летняя юная мама помещена в приют

11-летняя юная мама помещена в приют Подвергшаяся насилию со стороны отчима и родившая ребенка 11-летняя девочка помещена в государственный приют при Агентстве социальных услуг.
Социальная защита
2 ноября 2021 г. 13:31
11-летняя юная мама помещена в приют

Подвергшаяся насилию со стороны отчима и родившая ребенка 11-летняя девочка помещена в государственный приют при Агентстве социальных услуг.

Об этом заявил руководитель пресс-службы агентства Мурад Гашимов в ответ на запрос Report.

Он отметил, что данное решение принято после оценки психологом психосоциального состояния ребенка: "Реабилитация ребенка в учреждении будет осуществляться квалифицированными специалистами. Социальная реабилитация ребенка будет осуществляться в рамках взаимодействия с соответствующими государственными структурами. Мать девочки также помещена в приют агентства, где получает социально-психологическую помощь".

Отметим, что житель Имишлинского района 1978 г.р. обвиняется в изнасиловании своей 11-летней падчерицы. Решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 4 месяца. В настоящее время расследование продолжается.

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Версия на азербайджанском языке İmişlidə atalığının zorladığı 11 yaşlı qız və anası sığınacağa yerləşdirilib

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