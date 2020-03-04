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В Азербайджане родителям запретили называть детей именами Тайфун, Вулкан, Лейсан

Родителям запретили называть детей именами Тайфун, Вулкан, Лейсан

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Обнародованы имена, которыми не рекомендуется называть новорожденных.

В ответ на запрос Report в Министерстве юстиции заявили, что с начала года при обращении в органы регистрации, родителям не рекомендовали называть своих малышей именами Сатиа, Мейсан, Вулкан, Лейсан, Тайфун, Мейне, Аурелия и др. 

Отметим, что обратившимся гражданам было рекомендовано отдавать предпочтение национальным именам, не называть младенцев труднопроизносимыми, порой нелепыми именами. 

Кроме того, для оказания помощи родителям в выборе имен для малышей, Минюстом была создана электронная служба "Значение имен" (http://exidmet.justice.gov.az:8284/VVA/Names), через которую можно получить информацию о значении имени.

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