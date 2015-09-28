​Родители переедут в отремонтированную после пожара квартиру без маленькой Фарах - ФОТО

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Семья 3-летней Фарах, погибшей в результате пожара, происшедшего 19 мая в 16-ти этажном здании на проспекте Азадлыг, 200/36 в Бинагадинском районе, готовится переехать в отремонтированную квартиру.

Как сообщает сотрудник Report, среди погорельцев, которым вручили ключи от отремонтированных квартир, и родители Фарах - Эльнур и Гюнай Мегеррамовы.

При осмотре квартир не ускользает от внимания тот факт, что отделка и ремонт квартиры №49 на 12-м этаже, в которой жила Фарах, полностью отличается от остальных 55-ти квартир своим дизайном.

Как отмечают делопроизводители, квартира семьи Магеррамовых полностью отремонтирована и обставлена мебелью по вкусу владельцев.

Когда мы спросили у матери Фарах Гюнай Магеррамовой о ремонте, ее ответ был краток: "Все это не имеет для меня никакого значения. После потери дочери все для меня бессмысленно".

Напомним, что во время пожара девочка была в квартире вместе с матерью. Г.Магеррамова была доставлена в Токсикологический центр с ожогами, и за время пребывания в больнице не могла получить информацию о дочери. Отец ребенка Эльнур Магеррамов обошел больницы в надежде найти дочь и узнал, что спасти 3-летнюю Фарах не удалось. Малышку похоронили 20 мая в Губе.