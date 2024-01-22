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Родился ребенок шехида антитеррористических мероприятий

Родился ребенок шехида антитеррористических мероприятий Фонд YAŞAT покрыл покрыл все расходы, связанные с рождением в Баку сына шехида Вусала Барат оглу Сумбатзаде, погибшего в ходе локальных антитеррористических мероприятий 19-20 сентября 2023 года.
Социальная защита
22 января 2024 г. 16:28
Родился ребенок шехида антитеррористических мероприятий

Фонд YAŞAT покрыл все расходы, связанные с рождением в Баку сына шехида Вусала Барат оглу Сумбатзаде, погибшего в ходе локальных антитеррористических мероприятий 19-20 сентября 2023 года.

Как сообщает Report со ссылкой на фонд, на счет матери ребенка перечислено 1000 AZN.

На имя новорожденного будет открыть депозитный счет на 5000 AZN из средств, собранных за счет пожертвований в фонд.

Ребенок сможет снять эти деньги вместе с начисленными процентами, когда ему исполнится 18 лет.

Напомним, что фонд YAŞAT продолжает реализацию проекта "Они на нашем попечении!". По сей день проект охватил 115 детей шехидов.

Ознакомиться с деятельностью фонда YAŞAT можно на портале yashat.gov.az. Ссылка для ознакомления с отчетностью фонда: https://yashat.gov.az/report/tableau. Также функционирует колл-центр 8110.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAntiterror əməliyyatları şəhidinin övladı dünyaya gəlib

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