Резидент-координатор ООН: Финансовые и человеческие ресурсы для соцобеспечения должны быть увеличены

Поскольку социальная безопасность и открытие новых рабочих мест являются одними из основных направлений, необходимо увеличить финансовые и человеческие ресурсы

Поскольку социальное обеспечение и открытие новых рабочих мест являются одними из основных направлений, необходимо увеличить финансовые и человеческие ресурсы

Как сообщает Report, об этом резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева заявила на международной конференции "DOST 2023: единая платформа для предоставления гибких, инновационных и устойчивых услуг" в Баку.

По словам Андреевой, во время пандемии COVID-19 больше всего пострадали уязвимые группы населения.

"После этого во многих областях наблюдался кризис. Актуальность социального обеспечения во всем мире постепенно возрастает. На фоне растущего неравенства доступ всех к социальному обеспечению является одной из основных целей. Финансовые и человеческие ресурсы должны быть увеличены. Правительство Азербайджана доказывает, что находится рядом с каждым своим гражданином, предоставляя все необходимое социальное обеспечение. Каждый человек также осведомлен об услугах DOST", - сказала она.