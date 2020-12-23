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Решение правительства о предоставлении единовременной выплаты в размере 190 манатов

Решение правительства о предоставлении единовременной выплаты в размере 190 манатов Кабинет министров принял решение о выдаче единовременной выплаты в размере 190 манатов в связи с введением на территории Азербайджанской Республики особого карантинного режима в период пандемии коронавируса (COVID-19).
Социальная защита
23 декабря 2020 г. 20:55
Решение правительства о предоставлении единовременной выплаты в размере 190 манатов

Кабинет министров принял решение о выдаче единовременной выплаты в размере 190 манатов в связи с введением на территории Азербайджанской Республики особого карантинного режима в период пандемии коронавируса (COVID-19).

Как сообщили Report в Кабинете министров, согласно условиям и порядку предоставления единовременной выплаты лицам, зарегистрированным в качестве безработных в связи с применением особого карантинного режима в период пандемии коронавируса (COVID-19) и получившим единовременную выплату в размере 190 манатов, после проведения повторной проверки будет выдана единовременная выплата в размере 190 манатов.

Министерство труда и социальной защиты населения и Министерство финансов будут решать вопросы, вытекающие из решения.

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Версия на азербайджанском языке Hökumətdən 190 manatlıq birdəfəlik ödəmənin verilməsi ilə bağlı qərar

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