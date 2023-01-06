Репатриированные из Сирии 16 граждан Азербайджана возвращены в семьи

Репатриированные в последние месяцы прошлого года из Сирии 16 граждан Азербайджана после прохождения социальной реабилитации в учреждении социального обслуживания Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения переданы род

Репатриированные в последние месяцы прошлого года из Сирии 16 граждан Азербайджана после прохождения социальной реабилитации в учреждении социального обслуживания Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения возвращены в семьи.

Как сообщили Report в министерстве, трое из них - женщины, 13 - дети.

Социальные работники и психолог агентства посетили семьи репатриированных. Проводится мониторинг психологического состояния этих семей, и по окончании этого процесса нуждающиеся в психологической помощи будут привлечены к консультациям.

Агентство социальных услуг в целом проводит работу по социальной реабилитации с более чем 400 репатриантами.