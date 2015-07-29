​Ремонтные работы в сгоревшем доме в Бинагадинском районе завершатся в сентябре - ФОТО

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Продолжаются ремонтные работы в сгоревшем 16-этажном здании на проспекте Азадлыг, 200/36 в Бинагадинском районе Баку. Бригада Сабирабадского филиала О АО "Азераграртикинти" в полном составе осуществляет ремонтно-восстановительные работы. Как сообщил Report прораб здания Гюндюз Мамедов, ремонт 60% квартир на восьми этажах здания завершен.

Он отметил, что выполнено 80% работ по покраске: "На балконах выполняются гипсокартонные работы. Уже частично выполнены работы по укладке паркета. Постепенно завозятся окна. В течение дня мы устанавливаем 20-30 окон".

По словам прораба, работы по прокладке электрических линий, установке водной и канализационной системы практически завершены: "Сейчас устанавливается оборудование. Здесь нет газовой системы".

Г.Мамедов также отметил, что здание будет сдано жителям в середине сентября.

Фото: Исмаил Нур