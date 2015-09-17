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    ​Ремонт сгоревшего здания в Бинагадинском районе завершен - ФОТО

    Начальник участка: Строительная компания сдаст здание в ближайшие дни

    Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Ремонтные работы в сгоревшем 16-этажном жилом доме на проспекте Азадлыг, 200/36 в Бинагадинском районе города Баку завершены.

    Как заявил Report начальник участка ОАО "Азераграртикинти" Санан Шукюров, все работы внутри здания подытожены, в настоящее время занимаются уборкой помещения.

    По словам С.Шукюрова, в настоящее время проводятся также работы по благоустройству двора. В ближайшие дни строительная компания планирует сдать здание: "Дата сдачи будет установлена соответствующими структурами".

    С.Шукюров заявил, что в квартирах имеется необходимое оборудование, завезена новая мебель, установлены электрические газовые плиты, стиральные машины и пр. К эксплуатации также готовы электричество, отопительная система и лифты.

    Отметим, что 19 мая в 16-этажном жилом доме на проспекте Азадлыг, 200/36 в Бинагадинском районе города Баку произошел пожар, в результате которого погибли 15 человек, в том числе 4 ребенка. Более 50-ти человек отравились и получили телесные повреждения различной степени тяжести.

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