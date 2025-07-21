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Ректор: "Летняя кибер-школа" - уникальный проект для подготовки кадров

Ректор: "Летняя кибер-школа" - уникальный проект для подготовки кадров "Кибер Летняя Школа" является уникальным проектом для подготовки кадров в области кибербезопасности.
Социальная защита
21 июля 2025 г. 19:43
Ректор: Летняя кибер-школа - уникальный проект для подготовки кадров

"Летняя кибер-школа" является уникальным проектом для подготовки кадров в области кибербезопасности.

Как сообщает Report, об этом заявил ректор Бакинской высшей школы нефти Эльмар Гасымов на открытии "Летней кибер-школы - 2025", организованной учебным заведением совместно с Ассоциацией организаций кибербезопасности Азербайджана (АОКА).

Он отметил, что молодежь, которая будет обучаться в этой школе, таким образом предопределит свое будущее.

Ректор напомнил, что сейчас студенты, набирающие самые высокие баллы, выбирают специальность информационная и кибербезопасность: "Интерес к этой специальности с каждым годом растет. Хотя 50-30 лет назад более престижными были специальности юриспруденция, международные отношения".

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Версия на азербайджанском языке Rektor: “Kiber Yay Məktəbi" kadrların hazırlanması istiqamətində unikal layihədir

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