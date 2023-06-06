Реализовано около 200 квартир, выставленных на продажу Министерством труда и соцзащиты

Реализовано около 200 квартир, выставленных на продажу Министерством труда и социальной защиты населения онлайн, посредством портала
Об этом Report сообщили в министерстве.
С покупателями квартир были заключены нотариально заверенные договоры купли-продажи с полной оплатой стоимости квартир, после чего ключи от квартир были переданы владельцам.
В настоящее время продолжается процесс бронирования более 1 400 квартир через портал ms.sosial.gov.az и заключения договора о купле-продаже с гражданами, которые уже забронировали квартиру.
Речь идет о квартирах, расположенных в новостройках в поселке Умид Гарадагского района Баку, Абшеронском районе (территория, именуемая "Станция Сумгайыт") и Самухском районе. Все квартиры полностью отремонтированы.
Квартиры можно также приобрести по ипотечному кредиту, обратившись в банки.
Реализовано около 200 квартир, выставленных на продажу Министерством труда и соцзащитыРеализовано около 200 квартир, выставленных на продажу Министерством труда и соцзащиты Реализовано около 200 квартир, выставленных на продажу Министерством труда и социальной защиты населения онлайн, посредством портала ms.sosial.gov.az. Об этом Report сообщили в министерстве. С покупателями квартир были заключены нотариально завер
Реализовано около 200 квартир, выставленных на продажу Министерством труда и социальной защиты населения онлайн, посредством портала