Реализовано около 200 квартир, выставленных на продажу Министерством труда и соцзащиты

Реализовано около 200 квартир, выставленных на продажу Министерством труда и социальной защиты населения онлайн, посредством портала ms.sosial.gov.az. Об этом Report сообщили в министерстве. С покупателями квартир были заключены нотариально завер