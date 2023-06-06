О нас

Реализовано около 200 квартир, выставленных на продажу Министерством труда и соцзащиты

Реализовано около 200 квартир, выставленных на продажу Министерством труда и соцзащиты Реализовано около 200 квартир, выставленных на продажу Министерством труда и социальной защиты населения онлайн, посредством портала ms.sosial.gov.az. Об этом Report сообщили в министерстве. С покупателями квартир были заключены нотариально завер
Социальная защита
6 июня 2023 г. 16:34
Реализовано около 200 квартир, выставленных на продажу Министерством труда и соцзащиты

Реализовано около 200 квартир, выставленных на продажу Министерством труда и социальной защиты населения онлайн, посредством портала ms.sosial.gov.az.

Об этом Report сообщили в министерстве.

С покупателями квартир были заключены нотариально заверенные договоры купли-продажи с полной оплатой стоимости квартир, после чего ключи от квартир были переданы владельцам.

В настоящее время продолжается процесс бронирования более 1 400 квартир через портал ms.sosial.gov.az и заключения договора о купле-продаже с гражданами, которые уже забронировали квартиру.

Речь идет о квартирах, расположенных в новостройках в поселке Умид Гарадагского района Баку, Абшеронском районе (территория, именуемая "Станция Сумгайыт") и Самухском районе. Все квартиры полностью отремонтированы.

Квартиры можно также приобрести по ипотечному кредиту, обратившись в банки.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ƏƏSMN-in satışa çıxardığı mənzillərdən 200-ə yaxını satılıb

Самое читаемое

В Азербайджане повышается прогноз по акцизам
В Азербайджане повышается прогноз по акцизам
30 мая 2023 г. 16:57
Король Бельгии поздравил президента Ильхама Алиева
Король Бельгии поздравил президента Ильхама Алиева
30 мая 2023 г. 22:24
Цены на газ снизились после резкого скачка утром на фоне утечки газа в Норвегии
Цены на газ снизились после резкого скачка утром на фоне утечки газа в Норвегии
31 мая 2023 г. 15:45
Высшая судебная палата Молдовы оставила в силе запрет Додону покидать страну
Высшая судебная палата Молдовы оставила в силе запрет Додону покидать страну
31 мая 2023 г. 19:15
В Баку автомобиль сбил и тяжело ранил 42-летнего мужчину
В Баку автомобиль сбил и тяжело ранил 42-летнего мужчину
1 июня 2023 г. 05:46
Запасы нефти в США за неделю увеличились на 4,5 млн баррелей
Запасы нефти в США за неделю увеличились на 4,5 млн баррелей
1 июня 2023 г. 20:20
Почтена память журналиста-шехида Магеррама Ибрагимова
ФотоПочтена память журналиста-шехида Магеррама Ибрагимова
2 июня 2023 г. 14:13
В НАР проходит сессия на тему Потенциал зеленой энергии Нахчывана и Восточного Зангезура
ФотоВ НАР проходит сессия на тему "Потенциал зеленой энергии Нахчывана и Восточного Зангезура"
3 июня 2023 г. 12:07
ГЭЦ обнародовал правильные ответы на тестовые задания по IV группе специальностей
ГЭЦ обнародовал правильные ответы на тестовые задания по IV группе специальностей
3 июня 2023 г. 17:43
В Сабирабаде 48-летний мужчина нанес себе ножевые ранения
В Сабирабаде 48-летний мужчина нанес себе ножевые ранения
4 июня 2023 г. 09:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi