Реабилитационными учреждениями будет управлять Агентство социальных услуг

Реабилитационные учреждения, подведомственные Государственному агентству медико-социальной экспертизы и реабилитации, будут переданы в подчинение Агентства социальных услуг.

Как сообщает Report, это отражено в указе о ряде мер по совершенствованию управления в сфере обязательного медицинского страхования населения, подписанным президентом Ильхамом Алиевым.

Данный процесс завершится в течение трех месяцев.