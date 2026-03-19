Реабилитационными учреждениями будет управлять Агентство социальных услуг
Социальная защита
- 19 марта, 2026
- 18:35
Реабилитационные учреждения, подведомственные Государственному агентству медико-социальной экспертизы и реабилитации, будут переданы в подчинение Агентства социальных услуг.
Как сообщает Report, это отражено в указе о ряде мер по совершенствованию управления в сфере обязательного медицинского страхования населения, подписанным президентом Ильхамом Алиевым.
Данный процесс завершится в течение трех месяцев.
