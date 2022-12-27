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Реабилитационные услуги оказаны более 2,6 тыс. инвалидам войны

Реабилитационные услуги оказаны более 2,6 тыс. инвалидам войны 2 650 лицам, получившим инвалидность в результате участия в Отечественной войне, оказаны реабилитационные услуги.
Социальная защита
27 декабря 2022 г. 15:51
Реабилитационные услуги оказаны более 2,6 тыс. инвалидам войны

2 650 лицам, получившим инвалидность в результате участия в Отечественной войне, оказаны реабилитационные услуги.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Байрамов сказал на пресс-конференции по итогам 2022 года.

По его словам, 1 766 гражданам из этой категории были предоставлены 30 тыс. реабилитационных средств, 379 человек обеспечены 394 высокотехнологичными протезами четвертого поколения.

Председатель агентства подчеркнул, что за последние четыре года после капитального ремонта и реконструкции в эксплуатацию были введены 12 учреждений по реабилитации и социальному обслуживанию: "Был отрыт один детский реабилитационный центр в Габале. Все эти меры позволили значительно увеличить потенциал реабилитационных центров".

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Версия на азербайджанском языке Müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan 2650 şəxsə reabilitasiya xidmətləri göstərilib

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