Разработаны правила выдачи единовременной выплаты наследникам шехидов

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Состоялось очередное заседание комиссии, созданной министерством труда и социальной защиты населения, в связи с исполнением указа президента Ильхама Алиева "О дополнительных мерах по улучшению социальной защиты членов семей военнослужащих, погибших за территориальную целостность Азербайджанской Республики и пропавших без вести во время военных операций" от 19 апреля 2018 года.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью министерства.

Министр Сахиль Бабаев отметил, что завершается работа над проектом правил, определяющих механизм выдачи единовременной выплаты членам семей военнослужащих, погибших за территориальную целостность Азербайджанской Республики и пропавших без вести во время военных операций до 2 августа 1997 года. Список будет размещен на официальной сайте министерства.

После этого посредством СМИ наследники военнослужащих, погибших за территориальную целостность Азербайджанской Республики и пропавших без вести во время военных операций, будут проинформированы по поводу обращения в нотариальные конторы за получением соответствующего документа. Затем и этот список будет вывешен на сайте министерства.

По словам С.Бабаева, для обеспечения прозрачности этот процесс будет проходить в электронной форме. По словам министра, имена наследников и документы, подтверждающие наследование, будут незамедлительно высланы в Централизованную информационную систему министерства труда и социальной защиты населения. Затем на сайте будет размещен список очередности этих лиц, каждому наследнику будет выслано оповещение о взятии на очередь для обеспечения получения единовременной выплаты.

Этот процесс планируется завершить во второй половине текущего года. В последней четверти текущего года планируется начать выдачу единовременной выплаты в порядке очередности.

Напомним, что в с соответствии с указом, наследникам военнослужащих, погибших за территориальную целостность Азербайджанской Республики, скончавшихся и пропавших без вести во время военных операций до 2 августа 1997 года, будет произведена единовременная выплата в размере 11.000 манатов.

Единовременная выплата будет производиться министерством труда и социальной защиты населения на основании соответствующего обращения и предоставления необходимых документов.