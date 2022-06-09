Разрабатывается платформа электронной биржи труда

Разрабатывается платформа электронной биржи труда.

Разрабатывается платформа электронной биржи труда.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции, посвященной обеспечению занятости ветеранов Отечественной войны, заявил председатель Государственного агентства по занятости Мустафа Аббасбейли.

Председатель отметил, что электронная биржа и ярмарка труда помогут обеспечить постоянной и временной занятостью соискателей и безработных:

"Использование платформы будет доступно для всех. Нет необходимости регистрироваться в качестве безработного в местных учреждениях Агентства".