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    Размер социальных пособий в Азербайджане повышен

    Президент Ильхам Алиев подписал указ О повышении размера социальных пособий

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал указ "О повышении размера социальных пособий".

    Как сообщает Report, согласно документу, размер социальных пособий, установленных указом президента Азербайджанской Республики №973 от 29 августа 2013 года "О повышении размера социальных пособий", с 1 февраля 2016 года в среднем повышен на 10 процентов.

    Кабинету министров Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего указа.

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