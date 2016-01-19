Размер социальных пособий в Азербайджане повышен

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал указ "О повышении размера социальных пособий".

Как сообщает Report, согласно документу, размер социальных пособий, установленных указом президента Азербайджанской Республики №973 от 29 августа 2013 года "О повышении размера социальных пособий", с 1 февраля 2016 года в среднем повышен на 10 процентов.

Кабинету министров Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего указа.