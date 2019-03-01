Министерство: Размер пособия, выплачиваемого инвалидам I группы, составит 300 манатов

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Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ С 1 апреля размер пособия по инвалидности I группы в Азербайджане составит, в общей сложности 300 манатов (пенсия 150 манатов, социальное пособие – 150 манатов).

Как передает Report, об этом сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения.

Отметим, что эта сумма больше предыдущей на 145 манатов или 93,5%. Размер социальных пособий по инвалидности II группы возрос в 2,1 раза - с 61-го до 130 манатов, по инвалидности III группы - с 52-х до 110-ти манатов.